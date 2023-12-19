В ЦАХАЛ заявили о взятии под контроль Джебалии
Армия обороны Израиля во вторник, 19 декабря, взяла под полный контроль район Джебалия, один из главных оплотов палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, рассказал командир 162-й дивизии ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн. Об этом пишет РИА «Новости».
Военачальник отметил, что силы 162-й дивизии осуществляют оперативный контроль над Джебалией. Он добавил, что район уже не тот, каким был раньше.
«Мы убили там сотни террористов и арестовали около 500 подозреваемых в террористической деятельности, некоторые из них принимали участие в событиях 7 октября», - уточнил Коэн.
В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что многие из арестованных членов движения прятались среди гражданского населения в объектах социальной инфраструктуры (клиниках и учебных заведениях).
Кроме того, в Джебалии были уничтожены производственные площадки, выпускавшие ракеты, подземные и командно-штабные центры, учебные комплексы, заметили в ведомстве.