В США прокомментировали наличие признаков отправки КНР вооружений России

Вашингтон не фиксирует никаких признаков прямой отправки Китаем вооружений России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы не видели никаких признаков того, что Китай напрямую предоставляла России летальные вооружения», — сказал он на брифинге для журналистов.

На Западе неоднократно звучали предположения, что КНР поставляет в РФ свои вооружения. Однако они до сих пор так и не нашли никаких подтверждений.