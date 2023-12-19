Канада планирует купить у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов

Власти Канады планируют купить у США 11 военных беспилотников (БПЛА) на общую сумму в 1,87 миллиарда американских долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо БПЛА, Канада также собирается приобрести необходимое оборудование к беспилотникам. Отмечается, что беспилотники будут укомплектованы вооружением и увеличенным радиусом и продолжительностью полёта. После проведения сделки БПЛА будут поставлены на вооружение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.