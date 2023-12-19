Канада планирует купить у США 11 военных БПЛА на 1,87 миллиарда долларов
Власти Канады планируют купить у США 11 военных беспилотников (БПЛА) на общую сумму в 1,87 миллиарда американских долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Помимо БПЛА, Канада также собирается приобрести необходимое оборудование к беспилотникам. Отмечается, что беспилотники будут укомплектованы вооружением и увеличенным радиусом и продолжительностью полёта. После проведения сделки БПЛА будут поставлены на вооружение Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и миссий НАТО.
«Правительство Канады инвестирует 2,49 миллиарда (канадских — прим. ред) долларов в приобретение мощностей дистанционно пилотируемых воздушных систем (RPAS). Покупка будет выполнена через прямой коммерческий контракт с корпорацией General Atomics Aeronautical Systems, ряд специфичных компонентов будут приобретены через иностранную военную продажу правительством Соединенных Штатов», — сообщили власти Канады.
Ранее Канада вернула военные корабли из Индо-Тихоокеанского региона.