Смартфон спас военного из России от выстрела украинского снайпера

Снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смог устранить российского военного. Его смартфон, находившийся в кармане рядом с сердцем, остановил пулю и спас ему жизнь, пишет Telegram-канале "Работайте, братья!".

Сообщается, что пуля прошла сквозь пластины бронежилета и застряла в гаджете. Солдат получил лишь незначительное ранение.

Ранее, в зоне специальной военной операции (СВО), российский боец попытался спасти раненого товарища от обстрела со стороны ВСУ и удачно увернулся от двух гранат, выпущенных с дрона.