Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщает News.ru.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Зеленского, он не будет подписывать закон о мобилизации женщин, однако может согласиться на снижение призывного возраста до 25 лет.
«Закон о мобилизации женщин не подпишу <...> Что касается 25-летних — если будет аргументировано, а сегодня вижу, что это необходимо, с этим соглашусь», — заявил он.
Ранее Зеленский также рассказал о том, что украинские военные предложили ему дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.
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