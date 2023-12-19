Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин

Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон о мобилизации женщин на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции. По словам Зеленского, он не будет подписывать закон о мобилизации женщин, однако может согласиться на снижение призывного возраста до 25 лет.

«Закон о мобилизации женщин не подпишу <...> Что касается 25-летних — если будет аргументировано, а сегодня вижу, что это необходимо, с этим соглашусь», — заявил он.