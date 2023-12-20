Зеленский: Украина будет оценивать поддержку от Германии по реальным делам

Президент Владимир Зеленский заявил, что его страна будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, передает РИА Новости. Во время мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel задал вопрос главе украинского государства о том, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера ФРГ Олафа Шольца, о готовности поддерживать Украину "до конца". "Германия во главе с канцлером Шольцем вторая по объему поддержки в мире, вторая по поддержке Украины - финансовой, милитари, все вместе", - сказал в ответ Зеленский. Он также выразил благодарность немецкому обществу и Шольцу за то, что они "это сделали". "Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам", - добавил Зеленский. До этого пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн в связи с корректировкой бюджетных планов. Первоначальный проект бюджета Германии на 2024 год предусматривал транши Киеву в размере четырех млрд евро, затем эту сумму собирались удвоить. Но в итоге, в связи с решением конституционного суда об изъятии из бюджета €60 млрд, проект бюджета решили пересмотреть.