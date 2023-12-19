Зеленский ответил на вопрос о приближающемся поражении на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос от западных СМИ о приближающемся поражении Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом он высказался во время пресс-конференции, трансляция которой идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Зеленский ответил на вопрос о приближающемся поражении на фронте
© Lenta.ru

По его словам, в начале боевых действий в 2022 году ситуация в республике была существенно сложнее текущей.

«Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что для ВСУ на сегодняшний день существуют вызовы, связанные с количеством поставляемых артиллерийских систем и снарядов, противотанковых ракетных комплексов и ремонтом артиллерийских систем.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления украинской армии на южном направлении. Как считает глава государства, на результат повлияло отсутствие контроля ВСУ над небом.

Военные новости
Владимир Зеленский
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости