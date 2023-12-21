Еще три солдата израильской армии погибли в боях на севере Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля потеряла еще трех военнослужащих в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Сержант Лави Гази, а также лейтенанты Омри Шварц и Яков Элиан погибли в ходе операции на севере сектора Газа. Еще не менее семи военнослужащих получили серьезные ранения. Таким образом, с начала наземной операции в зоне боевых действий погибли 137 военнослужащих ЦАХАЛ. Общие потери израильской армии с момента обострения конфликта достигли 469 человек.