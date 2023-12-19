Зеленский рассказал о просьбе мобилизовать полмиллиона человек

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные предложили ему мобилизовать ещё 450-500 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский рассказал о просьбе мобилизовать полмиллиона человек
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Такое заявление Зеленский сделал во время своей пресс-конференции. При этом украинский лидер подчеркнул, что на данный момент не считает подобный шаг необходимым. Кроме того, Зеленский также добавил, что такая мобилизация обошлась бы бюджету Украины в 500 миллиардов гривен.

«Я бы хотел понимания от премьер-министра, от министра финансов: откуда деньги?», — заявил он.

Ранее начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины заявил, что «испытывает дискомфорт» от вопросов, касающихся темы уклонения от мобилизации.

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