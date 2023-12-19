Число раненых в Донецке из-за атак ВСУ увеличилось до 15

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Число жителей Донецка, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до 15. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

"В результате обстрелов Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка сегодня ранены 15 мирных жителей", - говорится в сообщении. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее говорилось, что число пострадавших мирных жителей в Донецке из-за атак ВСУ увеличилось до 12.

Помимо этого, два работника аварийной бригады получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. "В результате сброса ВОП ранения получили мастер и электромонтер оперативно-выездной бригады. Им была оказана необходимая помощь, раненые оперативно доставлены в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале Министерства угля и энергетики ДНР. На сайте ведомства уточняется, что бригада выполняла работы в Петровском районе Донецка.

По данным Минугля, в результате атаки Вооруженных сил Украины была повреждена автовышка, на которой сотрудники ежедневно выезжают для устранения повреждений и возвращения электричества жителям города. В ведомстве также напомнили, что это далеко не первый случай, когда ранения в результате атак беспилотников и обстрелов получают энергетики.