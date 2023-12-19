Бортников: Украина усиливает «тайную борьбу» в России

Украинское руководство наращивает диверсионную деятельность по отношению к России, заявил директор ФСБ Александр Бортников во вторник.

Киевский режим начинает усиливать «тайную борьбу», засылку агентуры, диверсантов, установление контактов с теми, кто находится в России, чтобы нанести ей вред, сказал Бортников в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Российские спецслужбы хотят работать на упреждение, и в целом это получается, подчеркнул директор ФСБ. Ведомство предпринимает все необходимое для выявления возможных диверсий. Многое из того, что ФСБ держит в поле зрения, пока нельзя обнародовать, но это будет сделано, пообещал Бортников.