NYP: наступление РФ на фронте может стать катастрофой для Запада

«Теперь всё гораздо серьёзнее. Россия действует усердно... На следующем этапе мы рискуем увидеть, как линия фронта сдвигается, и в пользу Москвы . Это знаменовало бы начало моральной и стратегической катастрофы», — говорится в публикации .

Авторы материала подчеркнули, что Запад подвёл Украину, так как киевские союзники не смогли поставить нужного вооружения. При этом в следующем году ситуация в стране может ухудшиться за счёт успехов России на линии фронта.