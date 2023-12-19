Ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей, заявил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Ситуация сложная», — констатировал украинский военачальник.

Подобное заявление Сырский делал и ранее, 10 декабря он отметил, что армия России ведёт наступательные действия.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что противник в зоне СВО несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы.