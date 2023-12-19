WP: Зеленского ждут сложные вопросы после поездки в США и провала контрнаступа

Президента Украины Владимира Зеленского на родине будут ждать неприятные вопросы после его визитов в западные страны и провала контрнаступления ВСУ. Такое предположение высказали авторы статьи в Washington Post. Аналитики издания считают, что после череды провальных попыток ВСУ оттеснить российские войска и отказа западных стран от продолжения финансовой и военной помощи Украине, президент Зеленский столкнется с серьезным давлением на пресс-конференции по итогам года в Киеве. В материале также подчеркнули, что украинского президента ждут не только вопросы про военные провалы и проблемы с западной поддержкой, но и про эскалацию политического напряжения внутри самой Украины. На прошлой неделе главы стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет помощи Украине в размере €50 млрд, поскольку проект заблокировала Венгрия. До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что не позволит ЕС совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в содружество, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.