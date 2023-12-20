Хуситы пригрозили атакой на американские корабли

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) намерено в случае нападения на него со стороны Соединенных Штатов в ответ атаковать американские корабли в Красном море. Об этом заявил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

"Любое нападение Америки на нашу страну приведет к ответному нападению. Мы превратим американские корабли [в Красном море] <...> в мишени для наших ракет и беспилотников <...>", - подчеркнул аль-Хуси. "Если США направят своих военных в Йемен, <...> то им придется столкнуться с еще более тяжкими [последствиями], чем это было в Афганистане и Вьетнаме", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.