Все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности

Главнокомандующий ВМФ Российско Федерации Николай Евменов заявил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боеготовности. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, боеготовность флотов проверена контрольными проверками, и проведением учений с применением оружия.

Евменов отметил, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, а также многофункциональные суда и суда снабжения.

До этого Евменов сообщил, что строительство серии подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» не завершится серией для Тихоокеанского флота. В дальнейшем такие лодки встанут на вооружение и других флотов России.