Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в 2023 году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По данным министерства, более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, «желающих воевать на стороне правды», подчеркнул Шойгу.

«В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наемников сократилось в шесть раз», — уточнил министр.

Шойгу отдельно поблагодарил волонтеров, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотников, маскировочных сетей и экипировки.

Кроме этого, учащиеся вузов сдали более 17 тонн донорской крови и продолжают это делать.

«Многим бойцам это спасло жизнь», — добавил глава Минобороны РФ.

Ранее Шойгу говорил, что российская армия освободила территорию в пять раз больше, чем ЛДНР до начала спецоперации — 83 тысяч квадратных километров с населением больше пяти миллионов человек.