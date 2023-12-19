Дания и США в ближайшее время заключат соглашение об обороне

Дания и США договорились заключить соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит американским солдатам и военной технике базироваться на датской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датского премьера Метте Фредериксен.

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Фредериксен рассказала, что соглашение рассчитано на десять лет.

Соглашение, переговоры по которому Дания и США начали в феврале 2023-го, будет подписано позже на этой неделе. Оно вступит в силу, когда будет принято необходимое законодательство (примерно через год).

США и Финляндия подписали аналогичное соглашение 18 декабря. Сообщалось, что Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.