Дания и США в ближайшее время заключат соглашение об обороне
Дания и США договорились заключить соглашение об оборонном сотрудничестве, которое позволит американским солдатам и военной технике базироваться на датской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датского премьера Метте Фредериксен.
Фредериксен рассказала, что соглашение рассчитано на десять лет.
Соглашение, переговоры по которому Дания и США начали в феврале 2023-го, будет подписано позже на этой неделе. Оно вступит в силу, когда будет принято необходимое законодательство (примерно через год).
США и Финляндия подписали аналогичное соглашение 18 декабря. Сообщалось, что Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.
Из-за этого соглашения в МИД России вызвали посла Финляндии. В Москве назвали решения Хельсинки агрессивными и угрожающими национальной безопасности РФ. В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе.