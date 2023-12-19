Шойгу поставил задачу в 2024 году принять в состав ВС РФ 11 кораблей

"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также 3 подводные лодки и 11 надводных кораблей", - отметил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.