Шойгу рассказал, как участников СВО обеспечивают жильем

Министерство обороны России обеспечивает участников спецоперации жильем, на эти цели выделено 40 млрд рублей, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании министерства. По его словам, для военнослужащих также предусмотрены и другие социальные гарантии.

Участники специальной военной операции в первоочередном порядке обеспечиваются жильем. На эти нужды выделено 40 млрд рублей, — рассказал министр.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2023 году российским военнослужащим были предоставлены жилищные субсидии на общую сумму более 73 млрд рублей. Кроме того, специалистами ведомства решены вопросы жилья для 56 тысяч семей, 100 тысяч человек получают компенсацию за поднаем жилья.

Шойгу также подчеркнул, что для улучшения предоставления социальных гарантий военнослужащим будет создана новая структура — Военно-социальный центр Минобороны России. Он будет работать по принципу одного окна, что повысит удобство.