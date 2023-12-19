Генерал ВСУ: у границы с Белоруссией созданы группы ПВО, работающие на воде
Вдоль границы Украины и Белоруссии созданы новые мобильные подразделения противовоздушной обороны, которые работают в том числе на воде. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
«Образовали новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде», — рассказал генерал в своём Telegram-канале.
Наев добавил, что военнослужащие нового подразделения обучались на протяжении года.
В октябре он сообщал, что ВСУ на границе с Белоруссией сформируют новые группы ПВО с использованием западного вооружения.