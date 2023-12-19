Генерал ВСУ: у границы с Белоруссией созданы группы ПВО, работающие на воде

Вдоль границы Украины и Белоруссии созданы новые мобильные подразделения противовоздушной обороны, которые работают в том числе на воде. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

Генерал ВСУ: у границы с Белоруссией созданы группы ПВО, работающие на воде
© Министерство обороны РБ

«Образовали новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде», — рассказал генерал в своём Telegram-канале.

Наев добавил, что военнослужащие нового подразделения обучались на протяжении года.

В октябре он сообщал, что ВСУ на границе с Белоруссией сформируют новые группы ПВО с использованием западного вооружения.

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Сергей Наев