В Минобороны озвучили число бойцов СВО, удостоенных звания Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что звания Героя России в ходе Специальной военной операции (СВО) получили 272 российских военнослужащих. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

Обсуждая ход СВО, министр обороны также рассказал об успехах в зоне боевых действий, приведя статистику потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он сообщил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

О подвиге одного из Героев России Сергея Щербакова незадолго до этого рассказали в Минобороны. Он спас соседние подразделения от наступления ВСУ.