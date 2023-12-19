ВМФ РФ за год получил четыре подводные лодки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) РФ за год получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

ВМФ РФ за год получил четыре подводные лодки
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"Военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей. В результате, несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", - сказал он.

По его словам, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", успешно выполнил задачи боевой службы в важных районах Мирового океана. За 263 дня им пройдено более 46 тыс. миль.

Все планы по комплектованию армии и флота в 2023 году выполнены в полном объеме. Их численность доведена до одного миллиона 150 тыс. военнослужащих. Сформированы полностью укомплектованные и оснащенные две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей, в том числе четыре дивизии, 18 бригад, 28 полков. С 1 декабря в министерстве приступили к наращиванию числа военнослужащих до 1 млн 320 тыс. человек.

"В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все 4 авиабазы", - сказал Шойгу.

По его словам, соразмерно внешним угрозам численность служащих в вооруженных силах страны будет доведена до 1,5 млн человек. В 2023 году выполнены все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе 17 международных учений различного уровня. В августе 2023 года в акватории Балтийского моря проведено военно-морское учение "Океанский щит - 2023", в рамках которого ВМФ и ВКС успешно выполнили задачи по защите морских коммуникаций и обороне побережья.

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