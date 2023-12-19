Шойгу: в 2023 году в ВС поступили служить 490 тысяч контрактников и добровольцев

В российские войска на службу по контракту или в качестве добровольцев поступили около 490 тыс. военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает "Интерфакс". Как рассказал Шойгу, каждый день более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. "Только в этом году набрано около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев", - сказал он. По его словам, более четырех тысяч студентов добровольно взяли академический отпуск и теперь "выполняют боевые задачи". Он также заявил, что в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев. Боевой опыт получили более 650 тысяч военных, подчеркнул глава Минобороны. Во время заседания коллегии Шойгу также сообщал, что Россия до конца 2024 года планирует увеличить численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований до 745 тыс. человек.