Шойгу заявил об уменьшении числа иностранных наемников ВСУ в шесть раз

Число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилось в шесть раз. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожены свыше 5 800 боевиков», — отметил глава Минобороны.

По его словам, 1 427 уничтоженных наемников были из Польши, 466 — из США, еще 344 — из Великобритании.