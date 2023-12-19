Шойгу назвал самую боеспособную армию мира

На сегодняшний день Вооруженные силы России являются наиболее боеспособной армией мира. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию ведет Telegram -канал Кремля.

За время проведения специальной военной операции боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих, добавил Шойгу.

Также во время выступления Шойгу назвал потери украинских войска в ходе начавшегося в июне контрнаступления. По его словам, с 4 июня Вооруженные силы Украины потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и большое количество прочей военной техники, в том числе иностранного производства.