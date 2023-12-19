Шойгу: Армия России является самой боеспособной в мире

Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства 19 декабря, передает РИА Новости.

Опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы РФ способны «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника.