Шойгу: Армия России является самой боеспособной в мире

Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства 19 декабря, передает РИА Новости.

Опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы РФ способны «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника.

«Боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих», — сказал Шойгу и подчеркнул, что российское оружие также проверено в боевых условиях.

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