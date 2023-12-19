Шойгу рассказал о колоссальных потерях ВСУ за время наступления

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала своего наступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает РИА Новости.

О потерях ВСУ Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр заявил, что ВСУ за время наступления не смогли преодолеть тактическую зону обороны российских войск.

«Противник был остановлен и понес колоссальные потери», - подчеркнул Шойгу.

Министр рассказал, что с 4 июня 2023 года украинские силы также потеряли 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких танков Leopard, и 2348 различных бронемашин (в том числе 50 американских Bradley).

«Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад», - отметил Шойгу.