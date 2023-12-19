На Украине заявили о готовности закупать оружие в США напрямую

Глава Министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном . Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что во время встречи министр заявил о готовности инвестировать в совместные украинско-американские оборонные предприятия и напрямую закупать оружие и технику у компаний в США. Кроме того, Умеров и О'Брайен обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне в следующем году.