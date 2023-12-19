Число раненых в Донецке из-за атаки ВСУ увеличилось до шести

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Еще трое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в оперативных службах ДНР. Общее число пострадавших за сегодняшний день выросло до шести.

"Три человека ранены в Киевском районе", - сказали в оперативных службах. Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, также в Киевском районе горит многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали от обстрела в Петровском районе города.