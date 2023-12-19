Путин перечислил передаваемое ВСУ из-за границы вооружение

Западные страны передают Киеву высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО), большое количество дронов, ракетные комплексы большой дальности и кассетные боеприпасы. Поступающее в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за границы вооружение перечислил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram -канал Кремля.

По словам главы государства, таким образом Запад продолжает вести против России гибридную войну.

«Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений», — заявил он.

Путин также напомнил, что Украине планируют передать многофункциональный истребитель F-16, подготовка пилотов которых уже ведется на Западе.