Шойгу заявил о создании военно-морской района в акватории Азовского моря

"В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом. Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.