Эрдоган: Турция ожидает от США взаимности США в вопросе F-16

"Считаю, что положительные сдвиги, которых мы ожидаем как в вопросе F-16 США, так и в вопросе выполнения Канадой своих обещаний, ускорят позитивное отношение нашего парламента к этому вопросу. С другой стороны, есть обещания, данные нам Швецией в Вильнюсе [на саммите НАТО]. Мы ожидаем, что они будут выполнены, мы внимательно следим за развитием событий", - подчеркнул турецкий лидер. Его высказывания приводит агентство Anadolu.