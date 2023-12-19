Шойгу заявил о полной поддержке российской армии со стороны народов России

Вся страна поддерживает российскую армию в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны России, генерал России Сергей Шойгу на расширенной военной коллегии в министерстве обороны.

"Можно сказать - вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам и объединилась вокруг руководства государства", - заявил Шойгу.

Отдельно министр обороны поблагодарил волонтерские организации и объединения, которые создали 348 дополнительных производств по изготовлению беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Также Шойгу обратил внимание на инициативу российских студентов, которые за год сдали более 17 тонн донорской крови, что позволило спасти множество жизней российским солдатам.