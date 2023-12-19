Путин: 2023 год был напряженным для Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны РФ заявил, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации.

Путин: 2023 год был напряженным для ВС РФ, все мужественно решали задачи СВО
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При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО).

Путин подчеркнул, что на коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.

Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.

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