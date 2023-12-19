Путин: 2023 год был напряженным для ВС РФ, все мужественно решали задачи СВО

Путин: 2023 год был напряженным для Вооруженных сил РФ
Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны РФ заявил, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации.
При этом, по его словам, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции (СВО).
Путин подчеркнул, что на коллегии Минобороны будет дана оценка, что и как было сделано спустя год работы и по каким направлениям.
Ранее Путин прокомментировал отношения России с Финляндией.
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