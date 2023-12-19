Путин заявил о приближении НАТО к границам России

НАТО перебросила к российским границам силы США, в том числе авиатехнику. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО, планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения альянса к нашим границам», — пояснил президент.

Глава государства напомнил, что западные страны обещали не расширять Североатлантический альянс на восток.

Ранее глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии приравнивается к участию этих стран в конфликте на Украине.