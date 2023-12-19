Военкора насмешила «гениальность» плана ВСУ по Крыму

Полковник украинской армии в запасе Роман Свитан сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Крым было «гениальной информационно-психологической операцией», обратил внимание в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц . Однако, по мнению журналиста, подобные слова выглядели как оправдание провала.

Ранее военкор указал, что президент Украины Владимир Зеленский после визита в США отправился в Норвегию и уже там попытался убедить публику, что за 2023 год ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта. Журналист выразил мнение, что у украинского лидера либо проблемы с памятью, либо он держит всех за идиотов. Коц напомнил, что в 2023 году ВС России добились успехов в Опытном, Соледаре и Красной Горке.