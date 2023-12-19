Собянин: ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе Подмосковья

В Подмосковье отражена попытка атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Аппарат был замечен над Одинцовским округом. Силы ПВО оперативно сбили беспилотник. На месте падения обломков работают оперативные службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Разрушений тоже не зафиксировано.