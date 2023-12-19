Собянин: ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе Подмосковья
В Подмосковье отражена попытка атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Аппарат был замечен над Одинцовским округом. Силы ПВО оперативно сбили беспилотник. На месте падения обломков работают оперативные службы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Разрушений тоже не зафиксировано.
Ранее 19 декабря сообщалось, что три украинских дрона самолетного типа были сбиты ПВО в небе над Брянской областью. В результате произошедшего также никто не пострадал.