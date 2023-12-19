ВСУ выпустили 16 ракет из РСЗО по жилому району Донецка

Украинские войска выпустили 16 ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Указывается, что ВСУ подвергли ударам жилой район города в 12:30 мск, в 12:34 мск и 12:35 мск.