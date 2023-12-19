ВСУ выпустили 16 ракет из РСЗО по жилому району Донецка
Украинские войска выпустили 16 ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Указывается, что ВСУ подвергли ударам жилой район города в 12:30 мск, в 12:34 мск и 12:35 мск.
По представленным данным, противник выпустил ракеты с позиций, находящихся в населённом пункте Очеретино.
Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 180 военных.