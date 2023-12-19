Российские войска отбили сразу три атаки ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы России отразили сразу три атаки украинских войск под Донецком. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, группировка войск "Юг" при содействии артиллерии и авиации отбила атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Марьинки, а также поразила личный состав и технику 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ рядом с Курдюмовкой, Клещеевкой и Андреевкой на Донецком направлении.
Уточняется, что противник потерял порядка 180 солдат, а также четыре автомобиля и три БТР.
До этого сообщалось, что в ЛНР российские войска отразили сразу пять нападений ВСУ. Украинская армия, по данным Минобороны РФ, потеряла до 185 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
Параллельно украинские боевики предприняли неудачную попытку провести террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа в Брянской области.