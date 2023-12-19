"Калашников" более чем вдвое нарастил выпуск дронов-камикадзе "Куб"

"Ранее поставляемые управляемые боеприпасы "Куб" хорошо зарекомендовали себя в специальной военной операции. В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн "Калашников" начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника", - сообщили в пресс-службе, отметив, что поставки управляемых боеприпасов продолжатся.