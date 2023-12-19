Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении
На запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп Украины в районе села Работино. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, одразделения российской группировки войск при помощи авиации, артиллерии отразили атаку штурмовиков 14-й бригады нацгвардии Украины и нанесли огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.
В итоге украинская армия потеряла до 80 бойцов.
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