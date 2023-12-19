Time: Запад не хочет поставлять Киеву нужное для победы оружие

Страны Запада не хотят оказывать Киеву поддержку того уровня, который необходим, чтобы одержать верх над Россией, так как заинтересованы в стабильности последней. К такому выводу в своей статье для американского журнала Time пришел обозреватель Эллиот Акерман. "Вероятно, они вовсе не собирались оказывать решительную поддержку. Наши [американские] национальные интересы не настолько близко соприкасаются с украинскими", — полагает эксперт. По мнению Акермана, в США считают: проигрыш РФ приведет к нестабильности внутри нее, что затронет Европу и весь мир. Поэтому, пишет аналитик, США выгодно проводить политику, которая "обескровливает" как Россию, так и Украину, но не приводит к победе ни одной из сторон. Эту политику Акерман назвал стратегией медленного "да". Она заключается в том, что бы передавать Киеву такое количество оружия, чтобы ВСУ могли продолжать воевать, но не смогли победить в конфликте. До этого сообщалось, что в Евросоюзе активно обсуждают последствия поражения Украины для НАТО.