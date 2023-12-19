На Украине попытались компенсировать нехватку снарядов дронами

Украина пытается компенсировать нехватку снарядов производством дронов-камикадзе. Об этом Иван Гаврилюк в интервью «BBC Украина».

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Гаврилюк признал дефицит артиллерийских снарядов и отметил, что он будет продолжаться и в будущем. «Этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому на Украине будут решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА», — заявил замминистра обороны.

Он подчеркнул, что Украина также предпринимает попытки нарастить собственное производство снарядов советского образца. Также Гаврилюк выразил надежду на производство достаточного количества снарядов калибра 155 миллиметров образца НАТО внутри страны.