Армия России отразила восемь атак ВСУ в Харьковской области

Армия России отразила восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

Все атаки противника были отражены при поддержке артиллерии, при этом потери ВСУ составили до 60 человек, добавили в Минобороны. Помимо этого, в ходе обороны на указанном участке был уничтожен один украинский танк, три единицы прочей бронетехники и две единицы ствольной артиллерии.