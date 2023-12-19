Третий за утро БПЛА сбили над Брянской областью
Средства ПВО РФ сбили третий за утро украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что БПЛА был самолетного типа, его сбили над Брянским районом. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Экстренные и оперативные службы работают на месте.
"Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – заключил глава региона. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Попытку Киева осуществить атаку пресекли в 10:20 по московскому времени.
Утром 19 декабря стало известно об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью. По данным Минобороны РФ, беспилотник сбили около 09:20.
Еще один беспилотник ВСУ сбили около 10:00. Об этом также сообщило министерство обороны РФ.