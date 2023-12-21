Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

Российские военнслужащие уничтожили скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — сообщили в министерстве.
Там добавили, что воздушная разведка позволила определить места расположения противника. В результате ВСУ потеряли несколько единиц легкой бронетехники, также артиллерийский удар был нанесен по скоплению живой силы украинских войск.
Ранее в Минобороны сообщили, что ивановские десантники из Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Он улучшили положение на передовой и нарушили систему управления противника.