Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

Российские военнслужащие уничтожили скрытые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что воздушная разведка позволила определить места расположения противника. В результате ВСУ потеряли несколько единиц легкой бронетехники, также артиллерийский удар был нанесен по скоплению живой силы украинских войск.