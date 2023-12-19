США создают альянс для защиты торговых кораблей в Красном море
На фоне войны в секторе Газа и участившихся нападений на торговые суда в Красном море союзник Израиля США создает альянс по военной безопасности в регионе с европейскими и другими партнерами. Операция "Страж процветания" (Prosperity Guardian) призвана лучше защитить от атак повстанцев-хуситов, заявили в министерстве обороны США.
В новой инициативе по обеспечению безопасности участвуют несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Укрепление сотрудничества между военно-морскими силами направлено на улучшение защиты торговых судов.
Йеменские повстанцы-хуситы уже несколько недель атакуют торговые суда с помощью беспилотников и ракет, чтобы помешать им пройти в направлении Израиля. Они угрожают запретить судам любой национальности, направляющимся в Израиль, проходить через Красное море. Транзит будет разрешен только грузовым судам, доставляющим гуманитарную помощь в сектор Газа. Последним под обстрел попал танкер "Swan Atlantic".
По оценкам экспертов, экономические последствия кризиса становятся все более очевидными. Разрядка на сырьевых рынках закончилась. Нервозность вернулась после сообщения британской энергетической компании BP о том, что она до дальнейшего уведомления будет избегать судоходного маршрута через Красное море. После этого цена на газ подорожала на одиннадцать процентов. Цены на нефть также выросли на четыре процента, сообщает газета Handelsblatt.