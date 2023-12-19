США создают альянс для защиты торговых кораблей в Красном море

На фоне войны в секторе Газа и участившихся нападений на торговые суда в Красном море союзник Израиля США создает альянс по военной безопасности в регионе с европейскими и другими партнерами. Операция "Страж процветания" (Prosperity Guardian) призвана лучше защитить от атак повстанцев-хуситов, заявили в министерстве обороны США.

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В новой инициативе по обеспечению безопасности участвуют несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Укрепление сотрудничества между военно-морскими силами направлено на улучшение защиты торговых судов.

Йеменские повстанцы-хуситы уже несколько недель атакуют торговые суда с помощью беспилотников и ракет, чтобы помешать им пройти в направлении Израиля. Они угрожают запретить судам любой национальности, направляющимся в Израиль, проходить через Красное море. Транзит будет разрешен только грузовым судам, доставляющим гуманитарную помощь в сектор Газа. Последним под обстрел попал танкер "Swan Atlantic".