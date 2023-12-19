Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на донецком направлении. Об этом командир взвода российских артиллеристов с позывным Грек рассказал ТАСС.

По его словам, непрерывная работа российской артиллерии под Донецком мешает противнику проводить ответные действия. «Ощущается его усталость, подавленное состояние и снарядный голод», — рассказал боец.

Артиллерист уточнил, что ВСУ пытались наносить ответные удары, однако их интенсивность существенно сократилась из-за нехватки снарядов и контрбатарейной борьбы. Он подчеркнул эффективность работы российских самоходных установок 2С1 «Гвоздика» на переднем краю линии обороны.