Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Арти Грин заявил, что войскам страны придется оставить неудобные позиции. Его слова о неудачном контрнаступлении приводит РИА Новости.
«Когда мы готовились к наступлению, офицеры и все остальные, кроме тех, кто допущен к совершенно секретной разведывательной информации, понятия не имели о ресурсах противника», — сказал он. Украине повезло, что ВСУ не собрали все силы на юге по совету западных партнеров, отметил Грин.
Военный объяснил, что прорыв с выходом больших сил на оперативный простор для украинской армии закончился бы плачевно. Также, по его словам, войска республики для минимизации потерь должны отойти с неудобных позиций. Он уточнил, что ВСУ вынуждены отступить с плацдарма на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола.
12 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов признал, что надежды на контрнаступление ВСУ не оправдались. Кроме того, он назвал ситуацию на поле боя очень сложной для украинских сил.